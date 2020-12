Nessun problema per Cristiano Ronaldo. Come riportato da Repubblica, nonostante la trasferta internazionale a Dubai, il portoghese non dovrà sottoporsi alla quarantena. "Per lui semplice isolamento fino al momento della doppia negatività al tampone: allenamenti ma senza vita sociale. A venire incontro al calciatore portoghese è stato il protocollo della Figc, che permette ai calciatori di seguire iter particolari per ritornare all'attività quotidiana. Ronaldo potrebbe quindi tornare ad allenarsi con il gruppo già mercoledì, sempre in caso di risultato negativo ai tamponi", si legge sull'edizione online del quotidiano.