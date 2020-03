L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricostruisce i gironi di isolamento di Cristiano Ronaldo a Madeira in una casa di "7 umili piani in cui vivono tutti gli Aveiro - scrive il quotidiano -. Ci sono una palestra iper-attrezzata, una piscina e spazi lunghi in cui provare gli scatti. Diverse ore della giornata Ronaldo le passa là dentro, il resto è vita familiare, meno Social rispetto al solito, con pochi contatti esterni tra le mille stanze del castello. Solo una tata è appena rientrata sul jet del portoghese".