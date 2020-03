Tutta la Juve in isolamento. Qualcuno al J Hotel, qualcuno a casa sua. Ronaldo a Madeira dove è volato lunedì, dopo la vittoria dei bianconeri sull'Inter. Come riporta Repubblica.it, Ronaldo è arrivato nell'isola sul suo jet privato con la famiglia e una delle baby sitter. Da quando si è saputo della positività di Rugani ha dovuto seguire tutte le norme di sicurezza restando in isolamento per due settimane. Una volta fatto attenderà di sapere quando riprenderanno gli allenamenti della Juventus. Fino a quel momento non lascerà l'isola, restando nel suo "esilio dorato".



ABITANTI PREOCCUPATI - Per ora a Madeira non si registrano casi e nonostante la preoccupazione degli abitanti tanto che il sindaco ha dovuto rassicurarli sul fatto che CR7 non abbia portato dall'Italia il virus. "L'intera situazione che coinvolge la famiglia di Ronaldo è stata già controllata in Italia - le parole del sindaco di Madeira Pedro Ramos -. Cristiano è qui da alcuni giorni, è in isolamento a casa e non ha sintomi". Ronaldo, scrive Repubblica, ha già fatto visita due volte alla madre che nel frattempo è stata trasferita in una clinica privata. Nelle sue visite a mamma Dolores l'attaccante ha ovviamente ​rispettato tutti gli standard di sicurezza indossando guanti, mascherina e camice.