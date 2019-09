150 - Con il gol contro la Lituania, Cristiano Ronaldo ha segnato a 150 squadre differenti tra nazionale (incluse amichevoli) e club. Jackpot.#CristianoRonaldo #CR7 pic.twitter.com/KTzPwOn2YY — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 11, 2019

Ronaldo per il Portogallo nelle ultime 10 stagioni:



▪️09/10: 5° marcatore

▪️10/11: 1° marcatore

▪️11/12: 1° marcatore

▪️12/13: 1° marcatore

▪️13/14: 1° marcatore

▪️14/15: 1° marcatore

▪️15/16: 1° marcatore

▪️16/17: 1° marcatore

▪️17/18: 1° marcatore

▪️18/19: 1° marcatore pic.twitter.com/PWjgKPb5Qq — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 10, 2019

