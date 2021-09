Dopo le parole di Cristiano Ronaldo sulla vita "in gabbia", raccontate al Daily Mail ( qui il link diretto ), Tuttosport analizza quanto raccontato da CR7 e lo punzecchia: "Cristiano ha desiderato con tutta la sua forza di volontà (assai più potente di tutti i suoi i muscoli) di diventare il più grande e famoso del mondo. Lo sognava da bambino e ne ha fatto un progetto di vita molto prima di essere maggiorenne, ha perseguito quel piano con una determinazione robotica, ha fissato traguardi ovunque ci fosse un record da battere fino a rimanerne imprigionato. Perché quando, nel corso dell’intervista, Ronaldo dice di sentirsi «in una gabbia», non si rende conto che molte delle sbarre le ha forgiate e fissate lui stesso con la micidiale potenza della sua ambizione. E, forse, non sa che il peggio potrebbe non essere ancora arrivato: come sarà, un giorno, fra tanti anni, entrare in un ristorante e non essere riconosciuto che da qualche vecchio signore?".