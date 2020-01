Oggi è un giorno storico per me, per Italia Independent e per il Mio Team: abbiamo firmato accordo Globale con @Cristiano per creare collezioni occhiali.Sono molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con #CR7 e suo team su questo INCREDIBILE progetto #CR7Eyewear — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 29, 2020

Cristiano Ronaldo ha rubato la scena a tutti da quando è arrivato a Torino, ma non solo. L'ascesa nel mondo del campione portoghese parte da più lontano, infatti, perché una stella inteplanetaria non appare dall'oggi al domani. Così, mattoncino su mattoncino, se non si può dire, poco ci manca:. Il primo, innanzitutto, a raggiungere i 200 milioni di followers su Instagram.con tutti i suoi fan, ringraziati con un post, ma che rappresenta qualcosa in più che un semplice numero. Non è l'ennesimo record raggiunto, anche se - fondamentalmente - di un altro record si tratta. Così, sulla cresta dell'onda social,, che legherà ancora di più Ronaldo al mondo Juve.Infatti, come riportato da Tuttosport, Cristiano Ronaldo lavorerà per Italian Indipendent al fianco di Lapo Elkann. Il nipote degli Agnelli ed il più grande campione messo in campo dalla stessa famiglia, un binomio perfetto, specialmente quando c'è da metterci la faccia. La marca di occhiali guidata da Lapo, quindi, avrà un nuovo testimonial, non da poco.in tutto il mondo, che ai 200 milioni di followers su Instagram ne fa seguire altri 200 milioni sparsi tra Facebook e Twitter.si sia leccato i baffi, tramite un tweet, dei numeri di CR7. La Juventus ed il suo uomo più importante, quindi, stringono un patto d'acciaio, che sarà ben saldo dentro quanto fuori dal campo.Insomma, un simbolo, non tanto dei colori che indossa, quanto di se stesso e dello sport che rappresenta. Un beneficio sul quale anche lapuò contare e che, fuori da ogni altro tipo di logica tecnico-tattica, serve ad espandere reciprocamente il brand che sia la squadra sia CR7 da solo rappresenta.