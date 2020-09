Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori assenti nell'allenamento di stamattina alla Continassa perché impegnato con la sua nazionale. L'attaccante della Juventus è a Oporto dove domani al Dragao il Portogallo affronterà la Croazia per la Nations League: Ronaldo però potrebbe non scendere in campo per un'infezione di un dito del piede destro, che lo tiene in dubbio per la gara partita di domani della sua nazionale. Il ct Santos lo valuterà in giornata per capire se potrà contare su Cristiano.