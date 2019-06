, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Il fenomeno portoghese mette in vista una forma fisica invidiabile, oltre a uno yacht gigantesco, con tanto di scivolo altissimo da cui tuffarsi in acqua, come fatto proprio dall'attaccante della Juventus e dal figlio Cristiano Jr, sotto gli occhi della splendida Georgina Rodriguez. Proprio in Francia, Ronaldo, nuovo allenatore della Juventus, per programmare insieme una squadra vincente in vista della prossima stagione.