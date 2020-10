Il grande assente di ieri sera era Cristiano Ronaldo, che non è potuto scendere in campo contro il Barcellona perché ancora positivo al Covid. Dopo il ko in Champions la Juventus volta pagina e prepara la gara di domenica contro lo Spezia, per la quale il portoghese spera di tornare a disposizione. Secondo Tuttosport la strada è quella giusta, perché la carica positiva del portoghese sta continuando a diminuire e ora manca solo il via libera che tutta la Juve sta aspettando.