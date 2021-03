10









"Tre su tre. Se la missione era l'Europa, è fallita. E dopo due stagioni da salvagente, quella della delusione. Non può esserci un Ronaldo così. Nervoso, impreciso, colpevole sulla punizione. Ultima Champions con la Juve?". Partiamo da qui: dai quesiti che si pone La Gazzetta dello Sport in edicola. Perché oggi è il giorno dei bilanci a caldo, dove tutti gli scenari sono apertissimi e dove anche le grandi storie si intrecciano con la delusione. IL PEGGIORE - Cristiano Ronaldo è inevitabilmente il giocatore copertina, e non di certo per eventuali meriti. Il portoghese ha tradito, l'ha fatto nella serata in cui tutti si aspettavano un guizzo, una soluzione, un salto verso i quarti. Nulla. E se Gazzetta gli dà un - netto - 4.5, il Corriere dello Sport si allinea e sentenzia: è imperdonabile. "Aspettano solo lui - si legge - e lui li lascia in mezzo a una strada. Primo tempo di malumori e nervosismo. Nel secondo fa l'assist per l'1-1 di Chiesa e nient'altro, come nei supplementari. Ma l'errore imperdonabile è quando in barriera allarga le gambe e si fa passare in mezzo la sventola di Sergio Oliveira". Sì, perché non c'è solo la cattiva prestazione, a corredo anche l'errore sul tiro che sorprende Szczesny e condanna la Juve. Infine, 4.5 anche per Tuttosport: "Tanta sofferenza, con movimenti a vuoto, un po' di frustrazione e passaggi sbagliati. Rifinisce la palla che poi Chiesa trasforma nell'1-0 e spreca un gol di testa nella ripresa". Non è serata, si capisce nel finale. Non è la Champions di Cristiano: l'ultima, davvero, con la Juve?