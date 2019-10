Your browser does not support iframes.









La Juve ha comprato Cristiano Ronaldo, la Juve ha comprato un'azienda, non solo un giocatore. L'abbiamo scritta e sentita molte volte questa frase, ma è ciò che corrisponde più di tutto alla verità. Già, perché portare CR7 a Torino per Agnelli non è stato solo un colpo tecnico, ma anche un vero e proprio investimento nel ramo economico e del marketing. Il colpo del secolo, nonché il più oneroso della storia juventina, per cui i bianconeri hanno speso 115 milioni di euro (oneri Fifa compresi), ma da cui hanno incassato molto: un milione di magliette vendute, 58 milioni di ricavi in più, seguito digitale ampliato del 68%, bacino globale dei tifosi passato da 385 a 423 milioni, con diverse sponsorizzazioni ritrattate al rialzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, nell'ultima analisi economica, dalla quale sono prevedibili nuovi benefici e opportunità commerciali per i prossimi anni. Obiettivo? Vincere e monetizzare, sempre di più.



