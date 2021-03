"18/18 - Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A. Viaggiatore".



Questo il dato Opta che sottolinea come CR7 stia piano piano andando alla conquista di tutta Italia, un gol dopo l'altro. Sono tre quelli di oggi, nel solo primo tempo. E supera anche Mancini diventando il miglior marcatore di testa del campionato. Oggi ha segnato nell'unico stadio italiano in cui non aveva segnato, ora è a 18 su 18.