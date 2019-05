Ronaldo, il trascinatore. Prima stagione in Italia, primi successi e prime volte in cui si è caricato la squadra sulle spalle, in Italia e in Europa. Quasi 30 gol stagionali, con il titolo di capocannoniere della Serie A solo sfiorato, ma due trofei da festeggiare in questa prima annata bianconera. La Juve ha preso un fenomeno, che a 34 anni non si è smentito. Ecco tutti i suoi numeri: