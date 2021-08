Carloè stato il migliore amico dinello spogliatoio della Juventus. Lo testimonia il fatto, per esempio, che il terzo portiere bianconero fu l'unico a partecipare alla festa di compleanno di CR7. Un rapport strettissimo, fino all'ultimo, fino a Udine quando i due sedevano uno di fianco all'altro nella panchina della Dacia Arena. Questo il saluto di Pinsoglio a Ronaldo: "Giocare con te è stato un onore e un privilegio. Grazie @cristiano per tutto quello che hai fatto per la @juventus e per il popolo bianconero. In bocca al lupo Cristianau".