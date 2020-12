La Gazzetta dello Sport ha voluto raccontare il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, fatto di alti e bassi: “Il grande freddo degli anni spagnoli più recentemente si è trasformato in un cordiale rapporto con alti e bassi. Basso: l’assenza di Ronaldo alla consegna del Pallone d’oro 2019, con CR7 che sceglie di restare a Milano per ritirare il premio di migliore del campionato italiano. Alti: lo scambio di battute ai sorteggi Champions 2019 (Leo: «La nostra rivalità è stata davvero bella». Cristiano: «Mi mancano le partite contro Leo. Non abbiamo mai cenato insieme, speriamo che succeda in futuro») e Cristianinho che nel 2016 convince Cristiano a fargli conoscere il suo idolo. Il grande rivale di papà”.