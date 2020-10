è una furia. L'attaccante della Juventus voleva essere presente a tutti i costi per la super sfida di stasera contro il Barcellona, ma il portoghese dovrà rimanere in isolamento perché ancora positivo al Covid: "Il tampone è una cazzata!" è la frase con la quale pochi minuti fa si è sfogato sui social . Anche se fosse stato a disposizione per la gara di Champions, però, Andrea Pirlo lo avrebbe al massimo portato in panchina per inserirlo poi a partita in corso. Niente da fare, stasera CR7 non potrà essere nemmeno in panchina e salterà così l'incrocio con Leo Messi.