Scott, intervistato da Fox Football Podcast, ha parlato di Ronaldo ai tempi del Real: "Il primo giorno vedo questa figura da lontanissimo che si allena, che tira in porta di continuo. Ho chiesto ‘e quello chi è’ e mi hanno risposto ‘quello è Cristiano Ronaldo’. Ho guardato l’orologio ed erano le sette e un quarto di mattina. Ho chiesto a Mahamadou cosa stesse facendo a lì a quell’ora, perchè in Europa gli allenamenti iniziano verso le 10:30 e i calciatori non si presentano prima delle 8:30 al centro sportivo. Quindi vedendolo lì alle 7:15 mi sono chiesto se ci fosse qualcosa di strano. E lui mi ha risposto ‘lo trovi lì ogni mattina’. Tutte le mattine in campo o in palestra. E parliamo del 2012".