Un retroscena tra amici, ex compagni ed ora avversari. Durante il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juve e Porto, Ronaldo e Pepe si sono sfidati, con il portoghese bianconero che ha avuto la peggio contro il connazionale.



Ecco quanto racconta il Corriere dello Sport: "Il cronometro segna 31', quando Pepe rimane a terra sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ha bisogno delle cure mediche. Il centrale portoghese, mentre esce dal campo dolorante viene avvicinato da Cristiano Ronaldo, che gli stringe la mano e gli dice: "Gioca. Vincerò io e sarò con te in campo". "Vincerò e sarò con te in campo", ripete". Pepe torna poi sul terreno di gioco risultando uno dei migliori in campo, Ronaldo invece il bersaglio dei suoi tifosi per la prestazione più che opaca.