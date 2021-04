Cristiano Ronaldo sarà assente per la gara di oggi contro l'Atalanta, scontro diretto per l'accesso alla prossima Champions League. Ma in realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, il piano di Andrea Pirlo e dello staff medico era un altro: dopo il ritorno del giocatore dalla nazionale infatti si sono consultati anche con il portoghese decidendo di tenerlo a riposo per la gara di mercoledì contro il Parma. Classico turnover dopo essersi spremuto troppo. Invece, alla fine, il turnover è stato anticipato.