Ronaldo positivo al Coronavirus. La notizia ha fatto il giro del mondo e qualcuno oggi inizia a collegare i puntini: del resto, qualche avvisaglia minima c'era stata. L'allenamento del Portogallo, infatti, era stato programmato per questa mattina alle ore 11 ed è stato rinviato - apparentemente senza ragione - per questo pomeriggio alle 17. Fernando Santos, inoltre, avrebbe dovuto parlare in conferenza alle 17 e invece parlerà alle 17. Ecco il comunicato del Portogallo: "Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo".