La partita è più importante di quanto non sembri, con il Portogallo che ospita il Lussemburgo per consolidare il secondo posto nel girone alle spalle dell'Ucraina. I campioni d'Europa in carica non rinunciano a Cristiano Ronaldo che, nella gara appena cominciata, si prende la fascia nel 4-3-3 disegnato dal ct Santos. Al centro del tridente ci sarà Joao Felix, che avrà il difficile compito di mettere CR7 nelle migliori condizioni possibili di segnare la doppietta che lo porterebbe a 700 reti in carriera. Numeri da capogiro, e non sarà certo il Lussemburgo a fermarlo.



Partono dal primo minuto anche Merih Demiral, con la Turchia che ospita l'Albania, e Blaise Matuidi, che è volato con la Francia nelle terre già fredde dell'Islanda.