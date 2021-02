1









Come racconta l'edizione di AS, Cristiano Ronaldo ha segnato più di tutti gli attaccanti del Real Madrid negli ultimi tre anni. Quota 87, per Cristiano, che ha superato dieci giocatori dei blancos. Chi? Da Bale ad Asensio, poi Vinicius, Lucas, Rodrygo, Isco, Mariano, Hazard, Jovic e James. Il dato, come ricorda Tuttosport, conferma quanto il Real avesse ancora bisogno di CR7. E che a Madrid, sponda Real, avevano ragione i tifosi e non certamente Florentino Perez: non era un giocatore finito. Era solo all'inizio di una nuova vita. Piena di gol, sorrisi e - si spera - di vittorie ben importanti.