Il 17 dicembre saranno assegnati i premi The Best Fifa, in una cerimonia senza pubblico, virtuale, come si conviene in tempi di coronavirus. Cristiano Ronaldo è ovviamente tra i candidati nella categoria "Miglior giocatore del mondo". Un premio che CR7 ha vinto nel 2016 e nel 2017, i primi due anni di vita dei The Best Fifa (che hanno ripreso l'antico Fifa World Player). Nelle ultime due edizioni invece hanno vinto Luka Modric e Lionel Messi. Il fuoriclasse portoghese è il re del premio insomma, e cercherà di consolidare questa leadership: gli altri candidati insieme a Ronaldo sono ​Thiago Alcântara, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos , Mohamed Salah, Virgil van Dijk