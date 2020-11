LE NOSTRE PAGELLE

La Juve vince e si prende tre punti fondamentali per la corsa Champions. Certo, per il primo posto nel girone non basterà vincere contro Dinamo Kiev e Ferencvaros, nemmeno largamente come accaduto ieri sera, ma i bianconeri dovranno "ribaltare" il Barcellona, vincente 2-0 all'andata. Un'impresa non semplice, vista sfida della scorsa settimana, ma Pirlo esce con nuove convinzioni dall'impegno europeo appena concluso. La sua Juve va a valanga sul Ferencvaros, vince 4-1 grazie a Morata, Dybala e alla difesa avversaria non proprio impenetrabile, per usare un eufemismo.