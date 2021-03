In un momento complicato nella stagione di Cristiano Ronaldo, arriva un difensore che mette la freccia e lo supera in una speciale classifica: con il gol di ieri sera in Europa League, infatti, il centrale della Roma Gianluca Mancini è il giocatore della Serie A ad aver fatto più reti di testa considerando tutte le competizioni: l'ex Atalanta ha trovato il 5° centro stagionale, superando anche l'attaccante della Juve che era fermo a 4 gol di testa.