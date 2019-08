Cristiano Ronaldo si racconta. In un'intervista a soccer.com ha detto: "Il gol più bello della mia carriera? E' difficile sceglierne uno, in carriera ne ho fatti circa 700... Quindi opto per la risposta più semplice: dico l'ultimo e il prossimo, perché per me ogni gol è importante.



Con chi avrei voluto giocare? Sono tanti i grandi giocatori con cui mi sarebbe piaciuto giocare, ma se devo sceglierne uno, allora dico un mio connazionale che purtroppo non c'è più. Eusebio. E' uno dei simboli del Portogallo, portoghese come me. E' una persona incredibile, un esempio per tutti noi e sarebbe stato bello giocare con lui in nazionale.



Il Siiiiuuuu? E' nato per caso. Eravamo in America e stavamo giocando contro il Chelsea. Ho segnato e non sapevo come esultare, così ho fatto un salto e ho urlato "Siiiiuuu". E' stato tutto molto naturale. E da allora ho continuato a farlo, mi piace la partecipazione dei tifosi, urlano con me.



Cosa avrei fatto al posto del calciatore? Attore o modello. Non so se ho il talento, ma con l'applicazione si arriva ai risultati.



Film preferito? Sono un ragazzo da documentari. Comunque, Il Silenzio degli innocenti. E' un film di 35 anni fa, ma mi piace".