Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di ITV. Fra le tante dichiarazioni, ce n'è anche una sul gol in rovesciata segnato contro la Juve, con la maglia del Real Madrid, nel 2018: "La rovesciata contro la Juve è il mio gol più bello in assoluto? Sì. Ho provato a segnare questo gol per tanti anni. Ho segnato 700 gol, ma mai così. Ho pensato 'Finalmente ho segnato una rovesciata'. Meglio del sesso? No, non con Georgina".



