Cristiano Ronaldo, attraverso i social, ha raccontato la delusione per l'eliminazione dagli Europei.



IL MESSAGGIO - "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato la competizione prima del previsto. Ma siamo orgogliosi delle nostre prestazioni, abbiamo dato tutto per rinnovare il titolo di campioni europei e questo gruppo ha dimostrato che può ancora portare molta gioia al popolo portoghese.



I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. È per loro che abbiamo corso e combattuto, per essere all'altezza della fiducia che hanno riposto in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma ecco la nostra sincera e profonda gratitudine.



Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che sono ancora in gara. Quanto a noi, torneremo più forti. Vai Portogallo".