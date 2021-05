Cristianoracconta la gioia per aver raggiunto i 100 gol con la Juventus."E' sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol con la mia squadra. Sono orgoglioso di questo numero, contento di aiutare la Juventus e contento di vedere Paulo Dybala raggiungere il centesimo gol allo stesso modo. Complimenti! Dobbiamo però mettere ancora la testa e concentrazione, per andare a prendere i punti che restano in gioco in Serie A. C'è ancora tanto per cui lottare e continueremo a farlo per i nostri obiettivi. Fino alla fine!".