1









Dimitar Berbatov e Cristiano Ronaldo hanno giocato insieme nel Manchester United nella stagione 2008-2009. L'ex centravanti bulgaro ha affidato a Betfair un messaggio per CR7 dopo la positività del fuoriclasse della Juventus al Covid-19: "Quel ragazzo è una macchina e combatterà il virus. Non ho dubbi che tornerà ad allenarsi e che presto avrà di nuovo una vita normale. Gli auguro solo il meglio". Ronaldo in questi giorni si trova nella sua casa di Torino per mantenere il regime di isolamento, dopo essere tornato ieri dal Portogallo in aeroambulanza.