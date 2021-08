Leonardo, con un post su Instagram, si è unito al coro di saluti degli ex compagni a Cristiano: "Abbiamo condiviso tanti momenti e per me è stato un piacere viverli accanto a te. Mentalità, professionalità e voglia di migliorare sono gli insegnamenti che lascerai a me e al gruppo. In bocca al lupo per la nuova avventura Cristiano."