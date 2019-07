Il gol di Cristiano Ronaldo è irregolare, poteva essere annullata. E' l'accusa che arriva, supportata dal nuovo regolamento, che alimenta ancora le polemiche post Juve-Inter. Del resto questa partita non è tale senza le consuete lamentele, anche durante un'amichevole valida solo per l'ICC, il calcio estivo in giro per il mondo. Secondo le norme in vigore dal 1 luglio, infatti, i giocatori della squadra che attacca su calcio di punizione devono posizionarsi ad almeno 1 metro di distanza dalla barriera della squadra che difende, non meno. Altrimenti, a norma di regolamento va fischiata una punizione indiretta alla squadra che difende, non considerando quindi l'esito del calcio piazzato. Mandzukic dalle immagini sembra più vicino del regolamentare metro di distanza. E' Juve-Inter, è sempre polemica.