Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è un autentico rebus. Tra le idee di Allegri e il richiamo del mercato (Manchester United e Psg alla finestra), ciò che conterà sarà la sua decisione. Ciò che invece occupa la sua testa, è l’Europeo. "Arrivo a Euro 2020 tanto motivato quanto lo ero al mio primo Europeo nel 2004”. CR7 è fatto così, motivazione sempre al massimo per il prossimo impegno sportivo e nessun pensiero che possa distrarre dall’obiettivo. Ronaldo, da campione in carica, vorrà fare bella figura, supportato dalla sua Georgina Rodriguez, che ha inviato un augurio speciale per il suo campione. “Buona fortuna, amore mio”, messaggio di una foto postata su Instagram che la ritrae con la maglia del Portogallo. Rigorosamente col numero 7.



