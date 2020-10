La notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo apre diverse riflessioni sulla condotta da adottare e sull'opportunità o meno di comportarsi in un certo modo. Il pensiero non può non andare a quella fuga dalla bolla del J Hotel di lunedì scorso: Ronaldo è stato il primo, con tanto di scenata ai dirigenti davanti ai compagni, a pretendere di poter raggiungere la propria nazionale in barba alla quarantena. L'ha fatto, seguito a ruota da altri sei compagni, così da poter disputare l'amichevole contro la Spagna di mercoledì sera e non dover aspettare l'impegno ufficiale contro la Francia di domenica per continuare la sua caccia al record di reti col Portogallo.

DEDUZIONE - E oggi CR7 ha il Covid-19, fortunatamente da asintomatico. Quello ci domandiamo pure noi è: se avesse rispettato l'isolamento fino all'ultimo, come fatto da Bonucci, Chiellini e altri bianconeri, aggregandosi alla nazionale giovedì, avrebbe evitato il contagio? Lungi da noi pretendere di fornire una risposta certa (neppure un medico probabilmente potrebbe fornirla) ma pensiamo sia lecito ipotizzare che avrebbe più o meno dimezzato le probabilità. Questo perché martedì è risultato positivo José Fonte, mentre solo venerdì Anthony Lopes.

RIMPROVERO - Ciò vuol dire che se CR7 non avesse "bucato la bolla" della Continassa avrebbe avuto contatti solo con uno dei due nazionali portoghesi contagiati, anziché con entrambi come invece accaduto. Forse valeva la pena ridurre al minimo i rischi e rinunciare alla pur prestigiosa amichevole contro i "cugini" iberici. Perché va bene che è asintomatico, va bene che la multa in arrivo non dovrebbe superare i 1000 euro, ma per colpa del Covid dovrà saltare Crotone e Dinamo Kiev, e molto probabilmente anche Verona e soprattutto Barcellona. Gli antichi parlavano di hybris, noi ci limitiamo a dire: anche un fuoriclasse assoluto come lui può sbagliare, e qui l'ha fatto.