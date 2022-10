Intervenuto ai microfoni di Marca, l'ex stella del calcio mondiale Ronaldo Nazario da Lima, ha rialsciato delle dichiarazioni in cui ha svelato dei particolari aneddoti riguardanti Zinedine Zidane e il rapporto che si è instaurato tra i due.'Zizou ha avuto un ruolo molto speciale nella mia carriera. Ho sempre avuto una stima incredibile per lui, da quando ci siamo incontrati per la prima volta, lui alla Juventus e io all’Inter. Lì abbiamo iniziato ad avere un rapporto di rispetto reciproco e molto bello. Non avevo alcun tipo di legame personale con lui quando mi infortunai ed è stata una bella sorpresa quando venne a trovarmi in ospedale. È stata la prima persona al di fuori della mia famiglia a farlo'.