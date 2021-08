E resta, dice Allegri. CR7 è pronto a cominciare la stagione oggi a Udine, dove l'ultima volta ha segnato una doppietta, e vuole farlo al meglio. Sì, perché in tutto questo caos, che alla fine probabilmente si risolverà con la sua permanenza, ciò che si è perso è il suo feeling con la piazza. Con la Juve. In una delle estati più turbolente e sicuramente incerte della sua carriera, CR7 ha finalmente l’occasione di far parlare i fatti anziché le parole, scrive Tuttosport, che aggiunge: "Segnare", questo è l'unico modo per riprendersi tutti. "Un (o più) gol contro l’Udinese avrebbe un valore dirompente a prescindere da tutto.