Come rivelato dal Sun, alla vigilia della partita con il Newcastle poi vinta per 4 a 1,si è rivolto a compagni e staff delcon unmotivazionale, spiegando le ragioni del suo ritorno tra i Red Devils. "Sono qui per due motivi: il primo è perché amo il club; il secondo perché amo la mentalità vincente che si percepisce qui". Il portoghese, che come confidato dal terzo portiere Lee Grant ha già "modificato" le abitudini alimentari della squadra, ha poi aggiunto: "Non sono tornato per essere una cheerleader. Se volete avere successo, allora ho bisogno che amiate questo club dal profondo del vostro cuore. Dovete mangiare, dormire e combattere per questo club. Che tu giochi o non giochi, devi supportare i tuoi compagni di squadra e dare sempre il 100%. Io sono qui per vincere e nient'altro. Vincere ci renderà felici. Voglio solo creare una mentalità vincente, i tifosi ci sosterranno se daremo il massimo".