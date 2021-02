1









Nessuno come Ronaldo da quando è arrivato in Serie A. Non è una novità, ma un dato quello Opta che conferma la grandezza di questo campione, anche a 36 anni. Eccolo:



"84 - Cristiano Ronaldo ha partecipato attivamente a 84 gol da quando gioca in Serie A (68 reti, 16 assist dal 2018/19 ad oggi), piú di qualsiasi altro giocatore nella competizione.



Ronaldo 84

Immobile 82

Zapata 66

Caputo 58

Quagliarella 55



Biliardo".



Per quanto riguarda invece il bottino di gol totale nella sua carriera in gare ufficiali, CR7 ha raggiunto quota 763.