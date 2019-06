Stasera di nuovo in campo: Ronaldo contro de Ligt, De Jong e Van De Beek. Sarà Olanda contro Portogallo per la finale di Nations League, con il fenomeno bianconero che avrà un motivo in più per provare a vincere la gara, per prendersi una soddisfazione dopo l'eliminazione dalla Champions League proprio per mano dei terribili ragazzini olandesi.



Ronaldo, in preparazione alla gara, ha detto: "Il mio segreto è la preparazione e la mia etica del lavoro. Non importa l'età, mi sento ancora benissimo e quello che fa la differenza è anche la testa e le motivazioni. Sono felice di continuare il mio percorso come calciatore e credo che abbia ancora molto da dare al calcio". Parole a cui fanno eco quelle del ct Fernando Santos: "Credo che CR7 giocherà ancora altri tre o quattro anni (fino a 38), perché ha obiettivi molto concreti e questo lo porta a fare una vita molto regolare. Sta sempre bene fisicamente, si allena al limite e la vita fuori dal campo è molto importante".