. E' l'annuncio del Manchester United, che prosegue: "Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, ha finora vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque titoli UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia oltre all'Europeo con il Portogallo. Cristiano è il primo giocatore a vincere campionati in tre paesi diversi, è stato anche il capocannoniere della scorsa Serie A e ha vinto la scarpa d'oro all'Europeo di quest'anno. Nel suo primo periodo per il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite".