Il commento a caldo di Cristiano Ronaldo a bordo campo dopo la vittoria della Juventus per 3-1 sul Genoa: "I miei risultati personali? L'obiettivo è vincere, come sempre. Era una partita difficile e alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. La partita col Barcellona è stata molto importante per darci fiducia e darci la forza per venire a fare risultato a Genova contro una squadra che ha difeso molto. Giocare dopo la Champions è difficilissimo perché bisogna cambiare il chip e fare bene ciò che ci chiede il mister. Tutti gli anni l'obiettivo della Juve è vincere sia la Serie A che la Champions: solo uno può vincere ma noi siamo fiduciosi e possiamo sognare"