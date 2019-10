La rete numero 700, anche se su rigore e ininfluente ai fini del risultato, avrà sicuramente strappato più di qualche sorriso per Cristiano Ronaldo. Sono saliti così a 95 i sigilli con la maglia della nazionale, a cui ha fatto aggiungere i restanti 605 con i club (32 "appena" in quattordici mesi di Juventus). In attesa di sollevare un altro trofeo di squadra, in bacheca c’è sempre spazio per un altro Pallone d’Oro (sarebbe il sesto), ma il portoghese sembra avere troppa concorrenza in questa stagione. Sulla lavagna lo juventino è proposto 15 e il grande favorito è il colosso del Liverpool Van Dijk a 1,40. Maggiori chance per Messi (a 3,00) e per il portiere Alisson (4,50). CR7 potrebbe mettere le basi per la prossima stagione guidando la Juventus alla vittoria della Champions (ipotesi proposta a 8,00, ma il City si gioca a 4,00), magari conquistando il titolo di miglior bomber della competizione. In questo caso il bianconero, proposto a 9,00, se la dovrà vedere in particolare con Lewandowski (a 7,00). Servirà il miglior Cristiano Ronaldo anche in Serie A: se per il titolo la Juve è nettamente favorita a quota 1,45, per il titolo di capocannoniere il portoghese si gioca a 4,00, come Immobile.