Tre gol e un pallone portato a casa. Il primo in Serie A. Cristiano Ronaldo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: "La prima tripletta in Serie A? Inizia molto bene per me, ma la cosa più importante è la squadra. La squadra ha fatto molto bene, dovevamo vincere per mettere pressione all'Inter e l'abbiamo fatto.



Fase difensiva e le richieste di Sarri? Partita dopo partita vediamo che la squadra sta migliorando, non solo in difesa ma anche a centrocampo e attacco. Per la fase difensiva.



Napoli-Inter? Non so se la vedrò, ma spero che l'Inter perda. E' il meglio per noi. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare".