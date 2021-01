A San Siro contro il Milan Cristiano Ronaldo ha giocato una delle peggiori partite della stagione. Deludente, non c'è che dire. Chiesa si è trasformato in CR7 con due gol, il portoghese è stato protagonista di una prestazione negativa che La Gazzetta dello Sport ha analizzato così: "Ma perché s’è allargato sulla fascia come ai vecchi tempi (prima di Pirlo)? Fuori dal gioco, in nessuna azione decisiva, spesso ignorato dai compagni. E sì che l’asse destro del Milan, da Castillejo a Dalot, ieri sera lasciava parecchio a desiderare. Vecchio discorso: probabilmente doveva uscire lui, non Dybala, ma sarebbe stato reato di lesa maestà… Domanda: e se avesse giocato da Ronaldo?”.