Feriti. Delusi. Di sicuro con il morale sotto i tacchi. I tifosi della Juventus provano a reagire a questo turbinio di voci riguardo a Cristiano Ronaldo:Come sempre, la verità sta nel mezzo. Come sempre, c'è chi prende parti ben precise. E c'è anche chi accusa la società di non vargli garantito una squadra all'altezza.. In generale, immaginare una Juventus senza il suo numero Sette è ormai l'esercizio di questi giorni. Più spazio a Dybala. Più spazio ai giovani. Più fiducia e autorità ad Allegri.