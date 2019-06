Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato all'interno di una campagna dello sponsor Clear nell'ambito della problematica globale dell'ansia sociale, per aiutare la generazione di giovani a sviluppare la resilienza. Ecco l'opinione di CR7, ambassador di Clear a livello globale:



"Per esprimermi al meglio nel gioco, devo essere nelle migliori condizioni sia dentro che fuori. Ci sentiamo al meglio solo quando combattiamo contro il meglio; accolgo i rivali forti perché mi rendono più forte. I loro fan potranno anche fischiarmi, ma piuttosto che perdermi d’animo, io rielaboro i loro fischi per crescere ed essere inarrestabile".