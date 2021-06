Cristiano Ronaldo, con la rete (poi vana ai fini del risultato) che ha aperto le danze ieri in Portogallo-Germania agli Europei, ha incrementato il proprio bottino di gol nelle varie classifiche che il fuoriclasse della Juventus sta scalando. Innanzitutto, con 12 gol agli Europei in carriera, alimenta la sua leadership all-time in questa graduatoria. Poi si avvicina al record di marcature assolute con la propria nazionale: quello di ieri per CR7 è stato il gol numero 107 col Portogallo: il primato dell'iraniano Ali Daei è lontano solo due lunghezze!

Infine, la classifica delle classifiche: quella dei gol complessivi segnati in gare ufficiali di tutti i tempi. In carriera ora Ronaldo ha all'attivo 781 reti. Josef Bican, ricordiamo, fissò il suo bottino a quota 805.