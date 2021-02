Cristiano Ronaldo conclude il giorno del suo compleanno con un post sul suo profilo Instagram: "36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. La mia prima palla, la mia prima squadra, il mio primo gol... Il tempo vola!



Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Turino, ma soprattutto dal profondo del cuore fino al resto del mondo... ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di dare la migliore versione possibile di me. In cambio, mi è arrivato il vostro amore e l'ammirazione, la vostra presenza e il vostro sostegno incondizionato. E per questo, non sarò mai in grado di ringraziarvi abbastanza. Non avrei potuto fare a meno di voi.



Mentre festeggio il mio 36° compleanno e il mio 20° anno da professionista, mi dispiace di non potervi promettere altri 20 anni a questi livelli. Ma quello che ti posso promettere è che finché andrò avanti, non avrete mai meno del 100% da me!



Grazie ancora per tutto il vostro sostegno e per i vostri messaggi e iniziative durante questa giornata. Significa molto per me e tutti voi avete un posto speciale nel mio cuore".