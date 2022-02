In un'intervista esclusiva rilasciata a DAZN Spagna, l'ex Juve Cristiano Ronaldo ha ripercorso le tappe della sua carriera, raccontandosi tra passato e presente.



SEGRETO DEL SUCCESSO - "Seguendo la mia strada, lavorando ogni giorno, cercando ancora di migliorare in alcuni aspetti, prendendomi cura anche di me stesso, che è molto importante, sia fisicamente che mentalmente".



1000 PARTITE - "Continuo con l'illusione di poter dare ancora di più e di stare ancora bene, che è un punto molto importante. E soprattutto continuare a divertirmi".



UNITED - "Lasciare lo Sporting e venire al Manchester è stato il cambiamento più importante della mia vita. E ora tornare a 36 anni da padre di famiglia, con tanti figli, è stato anche un momento molto bello. Volevo dimostrare a me stesso di essere capace di giocare ad alto livello. Penso di non aver deluso le aspettative, perché forse la gente si aspettava un Cristiano diverso. E invece soprattutto in Champions League ho segnato in tutte le partite. È stato un bel cambiamento tornare a casa tanti anni dopo".



FUTURO - "Difficile dire che non voglio di più, perché se sono in un club che mi dà la possibilità di vincere più cose, perché no. E anche in Nazionale, saranno quattro o cinque anni, ma voglio vincere ancora di più".



LASCIARE IL SEGNO - "La mia vita è stata un viaggio molto bello. Ho lasciato un segno ovunque sono stato. Penso che non ci sia giocatore nella storia che possa essere orgoglioso di dire che ovunque sia andato ha lasciato un segno, e questo mi rende felice".