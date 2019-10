Cristiano Ronaldo shock. Il fenomeno portoghese semina il panico tra i tifosi bianconeri, dopo quanto ha riferito in un'intervista a Sport Bible. Dopo aver toccato l'argomento già in estate, Ronaldo ritorna a parlare di ritiro, lasciando ancora una volta la porta aperta a questa eventualità ancor prima di quanto il resto del mondo non si immagini: "Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo. Negli ultimi cinque anni ho iniziato però il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio, quindi chi sa cosa accadrà tra un anno o due?" ha rivelato CR7, facendo ancora una volta emergere tutta l'agitazione che ci può essere quando si inizia l'ultima fase della carriera.



Una carriera sugli scudi e sugli altari, quella del campione della Juventus. Una carriera che ti lascia anche spesso senza energie, ma che soprattutto rischia di lasciarti terra bruciata nel futuro, avendo avuto così tanto dal calcio giocato. Così, Ronaldo sembra quasi che voglia abituarsi all'idea di essere già in pensione ancor prima di arrivarci, così da non restare tramortito dal duro colpo - e inevitabile. In questo senso, si spiega anche la parallela carriera da imprenditore che ha intrapreso: "Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, dedizione e passione per raggiungere ciò che ho nel calcio. Al di fuori del calcio non sono ancora allo stesso livello ovviamente, ma sono un ragazzo competitivo e non mi piace essere il numero due o il numero tre. Voglio sempre essere il numero uno. Quello che mi motiva sempre di più è la pressione. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nel saperla gestire. Devi avere fiducia in te stesso".